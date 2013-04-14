克里称美国决不接受朝鲜成为核国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月12日 - 美国国务卿克里周五在首尔表示，美国决不接受朝鲜成为核国家，并将在必要时保卫韩国。

“朝鲜成为核国家是不可接受的，在这一点上我们所有人立场一致，”克里在一个新闻发布会上称。

克里还表示，在当前朝鲜与美国及韩国僵持期间，朝鲜若发射中程导弹将犯下“巨大错误”。

“金正恩需要明白，我想他可能也明白，冲突将会带来什么后果，”克里说道。

“我们的希望是，能重回谈判桌。”

克里还将访问中国与日本，以商讨遏制朝鲜的核野心。在近期逾一个月时间里，朝鲜不断表示，若遭受攻击，该国将打击美国与韩国。（完）