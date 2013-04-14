克里称美国决不接受朝鲜成为核国家

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月12日 - 美国国务卿克里周五在首尔表示，美国决不接受朝鲜成为核国家，并将在必要时保卫韩国。
“朝鲜成为核国家是不可接受的，在这一点上我们所有人立场一致，”克里在一个新闻发布会上称。
克里还表示，在当前朝鲜与美国及韩国僵持期间，朝鲜若发射中程导弹将犯下“巨大错误”。
“金正恩需要明白，我想他可能也明白，冲突将会带来什么后果，”克里说道。
“我们的希望是，能重回谈判桌。”
克里还将访问中国与日本，以商讨遏制朝鲜的核野心。在近期逾一个月时间里，朝鲜不断表示，若遭受攻击，该国将打击美国与韩国。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
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