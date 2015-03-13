奥巴马称不发短信和推文 没有智能手机

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透洛杉矶3月12日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周四称，他不发短信，很少发推文（tweet），不被允许拥有包含录音设备的智能手机。
不要问他要希拉里·克林顿的电邮地址，他不会给你的。
“总体来说，我不会亲自发推文，”奥巴马在美国广播公司吉米现场秀（Jimmy Kimmel Live）节目接受采访时说道。
“我不发短信。我写电邮。我仍有一部黑莓手机，”奥巴马称。
奥巴马表示，他的女儿们拥有智能手机，也会和她们的朋友发短信；但他因安全原因受到限制。
“我不能使用包含录音功能的手机。因此，出于安全原因，很多新流行的东西我都不能用。”
主持人吉米问奥巴马是否有希拉里新的电邮地址，奥巴马面无表情地回答称：“我不会告诉你的。坦白说，我觉得她不希望你获得她的电邮地址。”
当被问及白宫的生活时，奥巴马表示，自己很长时间没做饭或者开车了。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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