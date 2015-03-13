奥巴马称不发短信和推文 没有智能手机

美国总统奥巴马周四称，他不发短信，很少发推文（tweet），不被允许拥有包含录音设备的智能手机。“总体来说，我不会亲自发推文，”奥巴马在美国广播公司吉米现场秀（Jimmy Kimmel Live）节目接受采访时说道。当被问及白宫的生活时，奥巴马表示，自己很长时间没做饭或者开车了。路透