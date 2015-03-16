独家：69%美国民众无意购买苹果智能手表--路透调查

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透旧金山3月13日 - 根据路透/Ipsos调查，苹果(AAPL.O)最新智能手表可能很难销售，有69%的美国民众表明他们没有兴趣购买。
然调查亦显示，他们对智能手表所知不多。该调查是在苹果执行长库克(Tim Cook)周一宣布该产品后所进行的，只有约半数的受访者表示，在过去几天有听说过该产品的消息。
此外，对苹果来说，令人鼓舞的迹象是，未拥有iPhone的受访者中有大约13%表示，为了买进Apple Watch，他们将考虑买一台iPhone，因为Apple Watch需要有iPhone才能发挥全部功能。
苹果尚未立即回覆对该调查置评的要求。
有逾半数受访者，即52%同意这款智能手表是“一时的风尚”的说法。
有四分之一的受访者表示，他们有兴趣购买Apple Watch，但有69%表示，没有兴趣，有6%表示不确定。
分析师预期苹果在2015年将售出1,000至3,200万支智能手表。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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