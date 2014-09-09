美国贫富差距“不可持续”，可能恶化--哈佛

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿9月8日 - 哈佛商学院周一公布的研究显示，美国的贫富差距“不可持续”，但短期内不太可能改善。

该报告名为《An Economy Doing Half its Job》，称美国企业在金融危机以后显示出一些在全球范围内竞争优势恢复的迹象，但工人阶层仍将艰难地争取更高的薪水和福利。

“我们认为这样的差距是不可持续的，”报告称。报告基于对全球1,947名哈佛商学院毕业生的调查，凸显出美国教育体系、运输基础设施和政治体系有效性方面的弊端。

约47%的受访者表示，他们预计未来三年美国企业的国际竞争力将下降，支付更高工资和福利的能力也下降；持相反观点的受访者比例为33%。

2012年哈佛商学院对其毕业生进行的调查显示，58%的受访者预计美国企业竞争力下降。

报告指出，与美国工人未来的工资相比，2014年调查的受访者对美国企业未来的竞争力更有信心。（完）