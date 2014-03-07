《SAFT专栏》美国人财富渐增 但经济成长仍若即若离

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 洪曦/蔡美珍

路透3月6日 -美国人的口袋比原来更鼓了，而且也更愿意额外多承担一点债务。不过，整体环境和经济复苏依旧令人意外地平淡如水。

原因在于财富增长的高度集中，以及消费者债务通常是在缺少足够收入的情况下用来维持生活标准。此外，企业不愿意进行投资，极有可能是因为他们敏锐地观察到了前两点，这或许是最重要的原因。

根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四发布的数据，第四季度美国家庭净财富上升了近3兆(万亿)美元，增幅达到3.8%，2014年涨幅料达到14%。

欲浏览美联储发布的数字，请点选：

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这要归功于家庭财富和金融资产(如股票和债券)分别按年增长11.6%和12.6%。

虽说家庭财富的增长速度达到纪录高位，如果根据通货膨胀进行调整，金融资产较危机前的峰值增长了10%；但房地产价值仍比泡沫破裂前低7.8%。

这一点至关重要，因为拥有住房的美国人要多于持有金融资产的人，而金融资产又高度集中在最富有人群中。

虽然金融市场(极有可能存在的)泡沫带来了财富效应--而且该效应正是量化宽松的主要目的之一--但是，像Jimmy Choo鞋履和海景房这类的高端需求并不多。

若是仔细发掘数据，可以观察到人们愿意承担更多的债务。总体家庭债务在第四季增加了1.2%。不过，这部分债务集中在消费者负债上，特别是学生贷款，现有的未偿还抵押贷款债务实际上在当季减少了100亿美元。

另外，虽然有了创纪录的财富和债务成长，但疲弱的经济仍然以低于长期趋势的水准成长，并有可能处于复苏后期比较乏力的阶段。尽管有许多围绕财政撙节的议论，实际上当前的状况是公共债务成长放缓，在去年仅增加了2.8%，为2007年来的最慢增速。

**拿就学贷款付房租？**

从2008年以来，就学贷款余额已经增加一倍以上，目前达到1.1万亿美元。但是愈来愈多迹象显示，许多贷款人把这些钱用在教育以外的地方，这个星期在华尔街日报有一篇文章探讨了这个问题，文中举出观察性证据显示，许多人纯粹是为了应付生活所需而办就学贷款。

华尔街日报原文网址

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实际数字也令人忧心。根据Edvisors.com的资料，在2011-2012学年办理就学贷款的学生之中，大约有25%的人所贷金额比学费高出至少2,500美元。

教育部监察长的一项报告显示，远程教育计划的学生贷款发放十分松散。这份报告所审计的八项计划之中，有超过2.2亿美元贷款提供给42,000名没有取得任何学分的学生。

报告原文网址

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美国经济分化成两大板块，一边是拥有资产的富人，拿出他们资产泡沫收益的一部分来花用；另一边是苦哈哈的民众必须申办就学贷款来支应生活，这种经济显然是无法长久持续的。

再回头看看美联储的报告，我们可以看到为何美国经济成长率偏低的明确证据：企业吝于投资。第四季企业资本支出扣掉内部资金后，是负1,590亿美元，这表示企业并没有像一般在景气扩张时那样借钱投资，而是选择囤积现金。而这种企业现象已经持续了20季。

这种囤积现金及投资偏低的现象，对美国经济的潜在成长速度形成了一道自然限制。

关于这种现象形成的原因，有好几种不同解释。有可能是因为企业高层的薪酬方案设计不当，导致那些负责决策的高层缺乏进行较长期投资的意愿，也有可能是因为经过经济衰退打击，加上美国经济普遍活力不振，企业高层只是小心为上。

不过在上述种种之中，有两件事是很明白的。首先，虽然在金融危机期间或许曾经需要非常性质的货币政策，但这套政策早已进入成效递减的阶段。

我们大可把挹注到市场的资金规模再扩大15%，但我们只会造就出更多像WhatsApp这样价值被炒作暴增的企业，而不是更多确确实实的经济成长。

其次，当我们要撤走量化宽松的时候，不会只因为它效果已经没有那么好，就不会造成痛苦。

明年度的报告很可能会显示民间财富缩水，但债务可能还是一样多。(完)

(译文审校 徐文焰)

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