展望：道指刷新纪录未必是买入信号

路透纽约3月8日 - 美国股市道琼工业指数涨至纪录高位，但这未必意味着投资者大举买入的时机已经到来。

相反，许多财务顾问告诫自己的客户要放松，无论他们是刚重返股市还是要增加股票持仓。

对股市还能涨多少的疑问令人保持谨慎，技术指标显示市场处于超买区域。

但他们表示，投资股市有很强的理由，特别是鉴于经济展现出更多回升的迹象，周五的美国就业报告显示，2月非农就业岗位增加了23.6万个，远超预估。

Planned Financial Services执行长Frank Fantozzi表示,“我们告诉客户目前对市场应才采取更为偏向防御的态度。”

但他还称，与其他资产类别相比，股票仍是更好的选项。

Fantozzi表示,“如果我必须选择的话，我会考虑股票。我们仍认为股市今年会上涨。”

道琼工业指数.DJI周二触及2007年来的高点，之后连续刷新纪录高位。道指自12月31日来已经累计上涨了9.9%。

标准普尔500指数.SPX周五收盘较2007年10月9日触及的纪录高位1,565.15点低出不到1%。标准普尔500指数2012年底来累计上涨了8.8%。

估值仍相对具有吸引力。汤森路透数据显示，标准普尔500指数12个月预估市盈率(本益比)为13.8%，仍低于历史平均水平14.8%。

**谨慎行事**

其他专家也给出了类似建议，称投资者应该谨慎行事。

D.A. Davidson & Co.首席市场策略师称，“我们还会遇到减速带。我们认为不应匆忙行事。”

美国开始削减支出，欧元区危机远未解决。美国经济增长仍然缓慢。

谨慎行事的另一个理由是：美国企业获利增长正在放缓，而获利增长是市场的重要推手之一。汤森路透数据显示，标准普尔500指数企业第一季获利增长预估目前为1.4%，低于1月1日预估的增长4.3%。

Wells Fargo Advisors财务顾问Rodd Newhouse称，“我想告诉大家，虽然市场涨势强劲，但很可能回调，可能在夏季开始。”

分析师曾指出，投资者对股市的兴趣浓厚。

TD Ameritrade投资者资金流向指数从1月的4.71上升到2月的5.14,从历史区间看处于高点。

EPFR Global周五公布的数据显示，股票基金3月6日当周共流入71.4亿美元，远高于前周的12亿美元。资金的流入主要是投资者对美国股市的兴趣大增。

Concert Wealth Management的财务顾问Leslie Ferrone称,“本周我接到的每个电话，(客户)都在问‘为什么’？他们想知道股市为什么来到现在的点位，他们希望参与其中。”

**暂停买入？**

有人认为，现在到了暂停买入的时候。

Windham Financial Services首相投资策略师Paul Mendelsohn表示，他的电脑技术模型显示市场“有些过度”。

Mendelsohn称，“关键在于不能犯大错误。”

他透露，近几周他削减了股票持仓，改变了更为偏多的立场。

此外，对如何把握当前趋势的建议是逢低买入，并抛出大幅上涨的股票。

Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz称,“我们仍在抓住这次机遇，但对表现很好的个股了结获利，并买入今年下跌且触及新低的板块。”

“我们还在寻找逢低买入的机会。”

Fantozzi预计，高市值制造业和科技股会表现不错。但他称将回避国防企业，因为政府可能会削减国防支出。

Fantozzi称，“若出现回调，我们认为幅度也不会太大。”(完)

(编译 张荻; 审校 侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。