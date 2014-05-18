一周展望：小盘股跌势渐弱 美股全面抛售或不会到来

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透纽约5月16日 - 小盘股在过去六周表现极差原因很多，但近期这股修正性跌势也许正在逐渐退潮，意味着担心全面抛售的投资者或许能够舒一口气了。
Russell 2000指数.TOY一度跌至修正区域(较3月高点下跌10%)，而就在两天前，道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX刚刚收在纪录高位。
这种背离颇不寻常。一些人担心，大盘股的强力抛售将会接踵而至，使股市完全陷入一片凄风苦雨。不过，也有投资者不这么看。他们相信经济成长改善以及并购活动升温，应会结束小盘股的颓势。
“小盘股企业仍在成长，并将继续取得良好表现，”Hodges Capital Management的投资组合经理人Gary Bradshaw说。
“大盘股企业资金充足，我们认为将会出现大量针对小盘股企业的并购活动。”
小盘股股价下滑可能与估值关系更大，而并非因为有来自经济方面的重大信号，亦非因为投资者突然规避股市。小盘股2013年表现出众，处在高处不胜寒的境地，刚过去的这一季财报使这一切明白无遗地表现了出来。
根据花旗银行数据，在2013年底，Russel 2000指数与标普500指数的预估市盈率之差接近至少1978年以来最大，分别为24和15.7。
目前Russel 2000指数的预估市盈率为21.5，标普500指数为15.3，相差仍然较大。
再来看看获利情况，大盘股表现更优。第一季标普500指数成份股中只有25%未能达到每股盈余预估。
相反，根据StarMine数据，一个汤森路透指数将近2,000支中小盘成份股中，迄今有44%未能实现获利预估。
“今年我所看到最明显的分歧在于获利的质量以及一致性，”UBS Financial Services资深投资组合经理人Brad Lipsig谈及小盘股和大盘股时说道。
恐惧也是原因之一。随着生物科技和网络类股的暴跌，投资者自2月以来就规避超高成长企业。这促使资金流出iShares的Russell 2000指数上市交易基金(ETF)，进而令标的股票承压。
但这股趋势可能正在改变。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，截至周三的一周内流入IWM ETF基金的资金以美元计，为四年来最高。
“如果情况真的稳定下来，就意味着可能出现转折，小盘股会表现更好，”美银美林小盘股分析师Steven DeSanctis在周五的客户报告中写道。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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