美国圣诞前一周零售销售同比下降--ShopperTrak

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出

路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。