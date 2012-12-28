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国际财经 | 2012年 12月 28日 星期五 12:30 BJT

美国圣诞前一周零售销售同比下降--ShopperTrak

路透12月27日 - 监测零售商客流量的机构ShopperTrak周四表示,美国上周零售销售较上年同期减少2.5%,因商店客流量下降.这愈加暗示今年假期购物季零售销售增长可能不像一些人预期的那样强劲.

ShopperTrak称,12月22日止当周美国零售商店的客流量较上年同期下降3.3%.

不过与之前一周相比,该周销售和客流量分别猛增39.1%和32.0%,因为很多人等到购物季快结束时才去购物.

ShopperTrak表示,圣诞节前的周六(12月22日)当天零售销售及客流量排在今年第二位,仅次于黑色星期五(11月23日).

该机构称,圣诞节后一天的购物状况可能不像2011年那样强劲.今年的12月26日是星期三,当天可能有许多人已经结束假期开始上班.去年12月26日是星期一.

上周,ShopperTrak下调假期购物季销售预估,称11月及12月零售销售料同比仅增长2.5%,低于此前预估的3.3%.(完)

(编译 王兴亚; 审校 程琳)

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