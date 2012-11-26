美股展望：政治角力将刺激市场情绪

路透纽约11月23日电---目前的市况可用波动来形容.

随着标准普尔500指数在上涨五日後升至1,400点上方,在华盛顿下周重新开始就增税减支进行的谈判显现麻烦苗头时,交易商很难不会针对涨势锁定获利.

美国总统奥巴马和美国国会领导将讨论降低预算赤字和避免"财政悬崖"的方法.2013年自动增税减支的财政悬崖,可能把美国经济拉入衰退.

当政治层面相互辩论时,市场可能大幅波动.

芝加哥期权交易所 (CBOE)波动指数(VIX).VIX200日移动均值在五年最低水平.华尔街最喜欢用该指数衡量市场紧张程度,其与标准普尔500通常反向联动.若华盛顿进展开始停滞,VIX可能飙升.

"若发生财政悬崖事件,很多主要资产项目短期内将因恐惧和混乱下跌,"ACE Investments首席交易商Yu-Dee Chang称.

"所以无论什麽情况,你都将损失,除非做多VIX,做空市场.'上行风险'是达成大妥协,然後市场欢腾."

他认为经济跌落悬崖的机率只有5%.

很多市场人士同意,将会达成协议,助燃大涨,不过途中将布满地雷.

自由派希望对最富裕美国人增税,同时保护医疗方面的逐步改善;保守派则希望大幅削减对穷人的计划,扩大征税范围,在不提高税率的情况下增加收入.

"两党都将提高赌注,对另一方施压,所以市场将觉得紧张得多,"U.S. Bank Wealth Management首席投资官Tim Leach称.

"政府在此刻很有信心,或比国会共和党派更有信心些,"他称."不过国会两方面势力势均力敌,因此双方都不会觉得可以无所顾忌地行动."

**中东和欧洲**

分析师称,中东紧张局面,以及欧洲有关希腊救援的谈判未决,可能加剧不确定性,美股波动可能大幅加剧.

以色列和哈马斯在埃及调解下周三停火,但以色列士兵向一名巴勒斯坦人开火,打破了暂时的平静.

"这类潜在的大规模冲突肯定会掩盖美国本土一些基本面数据,"Leach称.

"我们不要忘了,有很多因素都可能导致波动率上升."

希腊财政称,国际货币基金组织(IMF)放松对希腊的削减债务目标,想获得重要的援助,只有130亿美元的缺口需要弥合.

但仍然没有达成协议,希腊对国际债权人愈发感到失望.尽管希腊已经推行不受欢迎的撙节,但债权人仍然在争执.

**楼市数据可能确认复苏**

下周经济数据频繁,尤其是楼市方面的数据.一些数据可能受到超级风暴桑迪的影响.

不过楼市数据可能继续证实该部门反弹.楼市的好转被视为松绑支出和降低失业率的必要步骤.

周二将公布9月标准普尔/Case-Shiller房价指数, 料显示指数连续第八个月上升,2009年和2010年受购房减税提振以来持续时间最长的涨价周期继续延长.

周三将公布10月新房销售数据,周四将公布10月成屋待完成销售数据.两者料都将显示楼市走强.

下周还将公布的数据包括,周二的10月耐久财订单,11月消费者信心数据,以及周五的芝加哥采购经理人指数(PMI).

标准普尔500指数周线上涨3.6%,为年内第二佳周度走势.若下周经济数据乐观,将确认一件事,那就是即便财政悬崖问题导致波动,市场基本面依然强劲.

Standard Life Investments美国股市主管Jeff Morris称,市场今年以来录得强劲涨幅,因楼市开始复苏,这也是在目前水平支撑市场的因素.

"我警告大家未来几天不要过度解读."(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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