美国西部地区周日遭遇暴风雪袭击

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透1月8日 - 一场强风暴周日横扫美国加州及其它西部地区，令干旱数年的加州洪水泛滥，并面临严重泥石流的威胁。
据全美气象服务(NWS)马里兰州天气预报中心的气象专家Kenny James，截至上午晚些时候，这场风暴已给加州部分地区带来每小时1.3-1.9厘米的降雨，并料将持续数个小时。
风暴料将造成整个俄勒冈州以及华盛顿和爱达荷州部分地区出现较为危险的结冰情况。
同时，美国东部地区周日出现低温天气，前一天一场大规模暴风雪袭击从乔治亚州到马萨诸塞州的地区，造成数百起交通事故，数以千计人遭遇断电。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)