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时事要闻 | 2017年 1月 9日 星期一 08:32 BJT

美国西部地区周日遭遇暴风雪袭击

路透1月8日 - 一场强风暴周日横扫美国加州及其它西部地区，令干旱数年的加州洪水泛滥，并面临严重泥石流的威胁。

据全美气象服务(NWS)马里兰州天气预报中心的气象专家Kenny James，截至上午晚些时候，这场风暴已给加州部分地区带来每小时1.3-1.9厘米的降雨，并料将持续数个小时。

风暴料将造成整个俄勒冈州以及华盛顿和爱达荷州部分地区出现较为危险的结冰情况。

同时，美国东部地区周日出现低温天气，前一天一场大规模暴风雪袭击从乔治亚州到马萨诸塞州的地区，造成数百起交通事故，数以千计人遭遇断电。(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)

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