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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 09:52 BJT

美国在西太平洋增派反导驱逐舰

美国五角大楼周二称，美军已在西太平洋部署第二艘反导驱逐舰“狄卡特号”（USS Decatur），以备执行导弹防御任务。近期朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，朝鲜半岛局势剑拔弩张，美国军力部署调整旨在向日本和韩国确保美国军力足以应付朝鲜的任何举动。图为“狄卡特号”资料图片。路透
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