《综述》未获批准的转基因小麦引发恐慌，美国急忙安抚买家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在美国，种植未经政府批准的转基因作物并不合法。转基因作物要经过政府评估，以确保不会威胁到环境或健康。
环保人士已就此事提出警告。
“转基因小麦的研发者反复重申，转基因小麦不会污染传统或有机小麦，因为它主要是自花授粉。但即使有这些空洞的承诺，还是发生了转基因污染，”环保组织绿色和平 (Greenpeace)的科学家Janet Cotter说。
“保护粮食和环境的唯一办法就是停止让转基因作物进入环境当中，包括禁止田间试验。”
**先例**
以前曾发生过在供应链中发现未经批准的玉米和稻米品种，造成出口市场被关闭数月之久以及数十亿美元计的收入损失。
此次事件唤起人们对2000年欧洲农户在不知情的情况下种植转基因油菜籽的回忆，以及2006年美国大面积长粒米作物遭Bayer CropScience 试验菌株污染，导致欧洲和日本禁止进口美国大米一事。
2011年，Bayer CropScience在法庭上同意向农户赔偿7.5亿美元。
有人表示，更类似的先例是StarLink玉米事件。2000年，日本发现一批未经核准供人食用的转基因玉米。随后一年多亚洲的玉米进口大幅下降。
亚洲每年进口小麦超过4,000万吨，接近全球总贸易规模1.4-1.5亿吨的近三分之一。亚洲的供应主要来自美国和澳洲，二者分别是全球第一和第二大的小麦出口国。
菲律宾一名行业官员表示，该国在采取行动之前将等待更多细节出炉。菲国每年约购买400万吨小麦，主要依靠美国供应。
法国谷物交易商Hammersmith Marketing的总裁Wayne Bacon表示，部分消费者会有条件反射。
他说，“我们每天都会购买含有转基因产品的商品，只是自己不知道。但如果我们突然发现买的面包是转基因小麦制成，那就非常负面了。”(完) (编译 李春喜/李爽/兰秀娟/梁睿雪; 审校 张荻/隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。