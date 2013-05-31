《综述》未获批准的转基因小麦引发恐慌，美国急忙安抚买家

在美国，种植未经政府批准的转基因作物并不合法。转基因作物要经过政府评估，以确保不会威胁到环境或健康。

环保人士已就此事提出警告。

“转基因小麦的研发者反复重申，转基因小麦不会污染传统或有机小麦，因为它主要是自花授粉。但即使有这些空洞的承诺，还是发生了转基因污染，”环保组织绿色和平 (Greenpeace)的科学家Janet Cotter说。

“保护粮食和环境的唯一办法就是停止让转基因作物进入环境当中，包括禁止田间试验。”

**先例**

以前曾发生过在供应链中发现未经批准的玉米和稻米品种，造成出口市场被关闭数月之久以及数十亿美元计的收入损失。

此次事件唤起人们对2000年欧洲农户在不知情的情况下种植转基因油菜籽的回忆，以及2006年美国大面积长粒米作物遭Bayer CropScience 试验菌株污染，导致欧洲和日本禁止进口美国大米一事。

2011年，Bayer CropScience在法庭上同意向农户赔偿7.5亿美元。

有人表示，更类似的先例是StarLink玉米事件。2000年，日本发现一批未经核准供人食用的转基因玉米。随后一年多亚洲的玉米进口大幅下降。

亚洲每年进口小麦超过4,000万吨，接近全球总贸易规模1.4-1.5亿吨的近三分之一。亚洲的供应主要来自美国和澳洲，二者分别是全球第一和第二大的小麦出口国。

菲律宾一名行业官员表示，该国在采取行动之前将等待更多细节出炉。菲国每年约购买400万吨小麦，主要依靠美国供应。

法国谷物交易商Hammersmith Marketing的总裁Wayne Bacon表示，部分消费者会有条件反射。