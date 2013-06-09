转基因小麦阴影下 美国小麦出口前景受影响

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥6月7日 - 谷物交易商周五表示，海外买家本周对美国西北部太平洋地区白小麦的需求依然十分平静。此前俄勒冈州5月29日报告发现转基因小麦。
作为美国白小麦最大的消费国，日本已连续第二周减少白小麦买盘，因担心进口的货物中会含有这种未经批准的转基因小麦。韩国正式暂停进口美国小麦，而欧盟称将加大考查力度。
一名谷物贸易商表示：“因为没什么人买，白小麦市场当然要冷清一点儿。”
美国农业部还在调查转基因小麦的起源。美国农业部市场新闻本周报道称，太平洋区的谷物期货卖家撤回对6月份向俄勒冈州波特兰交付的白小麦的买盘。波特兰是太平洋西北地区的一个主要的出口终端，是美国最大的小麦出口港。
7月交货的白小麦期货价格周五名义价格介于每蒲式耳7.34-1/4到7.4美元之间，在一周内下滑了30美分。
但谷物贸易商对路透表示，他们继续为国内粮食加工商或饲料生产商购买小麦。（完）
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
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