《MAGUIRE专栏》美国小麦交易商2014年将迎来两极分化市况

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥1月10日 -美国小麦交易商2014年将迎来两股来势汹汹、相互对立的市场力量。国内小麦存量带来的相对利好与全球产量前景的利空影响将彼此消长。

一方面令市场多头感到安慰的是，随着严寒天气可能损害冬季新生小麦，出口销售旺盛和库存下滑合力将美国小麦存销比(stocks/useratio)推至六年低点。但另一方面，交易商只要把目光投向海外，就很容易发现，加拿大和印度等其他小麦种植大国即将出现的大量供应可能将充斥全球市场。未来市场焦点很可能在美国国内供应紧俏和国际市场供应过剩之间来回摇摆，因此要想2014年在小麦市场获得成功，就必须娴熟地平衡这两个相互矛盾的题材。

**国内市场向好**

如果只看美国小麦的供需状况和消费速度，交易商就有理由在2014年看涨小麦价格。

自2013-14作物年度开始起，美国的小麦出口销售就创下了多年来的最快速度，而且在还剩五个月的情况下就完成了全年销量的80%以上。这要特别归功于中国和巴西的强劲需求。

同时，自去年5月以来，美国国内年末小麦库存预估也下滑逾14%，因为库存消耗速度超出了先前预计。

在销售步伐强劲和库存下降趋势的合力影响下，美国小麦存销比(该指标用于衡量市场还有多少“可用存量”)降至2008年以来最低水平。2008年时，美国小麦价格达到了历史高点。

美国市场相对向好催生看多人气的同时，全球市场却面临供应越来越充沛的压力--加拿大小麦产量创记录，印度和澳洲供应也很充裕，因此2013-14年度的全球小麦出口料将创下新高。

如欲查看美国与全球小麦的存销比图表，请点选(link.reuters.com/wup85v)

**好收成还会越来越好？**

谷物交易员有句老话叫：“好收成，还会越来越好”，主要指有利的生长季最后几个月作物产量预估逐渐上升的趋势。其原因通常在于作物产量评估人员基本都比较保守，他们一般不愿在短期内大幅提高产量预期，因担心夸大实际供应。

最近加拿大小麦的收成情况就是个很好的例子，美国农业部自7月以来多次提高加拿大小麦产量预估，在最近报告中将预估从2,900万吨提高到3,750万吨。许多人预计下次农业部报告料将再次提高产量预估。

美国和全球产量预估过去几个月也上升，让人认为全球每个地区的小麦库存都很充足，从而助长市场的整体偏空人气。

但这种认知让市场很容易受到影响，哪怕预估供应只是小幅减少，都可能激起较大的市场反应。由于美国大平原地区最近遭遇严寒天气，估计有逾100万英亩越冬小麦受损，所以不能排除供应预估下调的可能。此外，阿根廷最近的小麦收成规模以及其政府是否会因食品价格上涨疑虑而限制谷物出口，也存在疑问。

哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰的作物生长条件也不理想，亦有可能造成当地减产，这或许轻易就能抵消产量超预期的那些地区进一步上调产量预估的影响。

如果全球小麦产量预估开始下降，交易商也许会开始认为美国市场供应相对紧俏是个预计小麦价格上涨的理由。

但由于今年多个主要小麦出口国的产量可能接近纪录水准，所以小麦价格要维持大涨势头恐怕较难，除非所有主要产地的供应预估普遍下降。(完)

(编译 朱晓军/李爽 审校 白云)

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