全球农业：2013/14全球小麦产量将回到纪录水平附近--USDA官员

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透堪培拉3月6日 - 美国农业部(USDA)一名官员表示，截至2014年6月的一年，全球小麦产量可能攀升至纪录高位，因去年受干旱冲击的一些关键产地收成前景好转。
全球小麦供应反弹可能加剧芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 承受的压力。CBOT小麦上周跌至八个月低点，因美国平原降雪提振收成前景。
“我认为2013/14全球(小麦)产量将回到纪录水准，”美国农业部首席经济学家Joe Glauber周三对路透表示。
“黑海地区和欧洲南部曾遭遇严重干旱，假定(这些地区)收成出现一些反弹，那么全球产量将再次达到强劲水准，库存有望大幅增加。”
在美国平原地区，本周的温暖天气将融化大部分2月底所降的大雪，改善该硬红冬麦产区的土壤墒情，利于作物生长。该地区曾受旱情影响。
全球第二大小麦出口国澳洲周二表示，预计2013/14年小麦产量较上年提高13%，受助于种植面积增加以及生长条件好转促使产量上升。
Glauber并未给出2013/14年全球小麦产量的具体预估数字。
根据美国农业部最新预估，全球2012/13年小麦产量为6.536亿吨，从上年创纪录的6.966亿吨下降6%。
美国农业部周五将发布对2012/13年美国和全球小麦、大豆和玉米库存的最新预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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