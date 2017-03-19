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时事要闻 | 2017年 3月 19日 星期日 17:38 BJT

一辆汽车冲击白宫安检并发出炸弹威胁 后一人被拘留--CNN

路透3月19日 - 美国有线电视新闻网(CNN)报道称，周六晚间一辆汽车冲向白宫安全检查点，司机声称带有一枚炸弹，此后有一人被拘留。

CNN援引消息人士称，还不能证实汽车上有任何装置，但白宫安全警戒级别已被调升。目前暂无法联系到当局就该报道置评。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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