版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 11:47 BJT

奥巴马拟任命新白宫首席经济学家--消息

据消息人士称，美国总统奥巴马计划任命长期顾问傅尔曼(Jason Furman)担任新白宫首席经济学家。傅尔曼为哈佛大学经济学博士，自2008年来一直担任奥巴马顾问，他将取代克鲁格(Alan Krueger)成为白宫经济顾问委员会主席。白宫证实克鲁格将返回普林斯顿大学继续担任教授。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐