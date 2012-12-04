白宫拒绝共和党的“财政悬崖”提议

美国白宫周一拒绝了共和党议员的“财政悬崖”提议，称其并未满足奥巴马总统有关最富有的美国人必须支付更高税率的要求。政府高级官员指出，考虑到共和党人的提议与奥巴马增税的主要诉求背道而驰，现在该由共和党议员采取措施推进谈判。路透