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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 11:12 BJT

美国淡化朝鲜导弹发射影响 称朝鲜半岛局势不是很紧张

美国国防部周一淡化朝鲜过去三天发射六枚短程导弹的影响，称朝鲜半岛局势相对而言并不是很紧张。朝鲜称其短程导弹发射为合法的军事演习，近期的发射招致韩国指责。联合国秘书长潘基文周日称，朝鲜发射短程导弹为挑衅行为。路透
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