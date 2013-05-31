美国特勤局称截获一封寄给奥巴马的威胁信

美国特勤局周四称，有关机构截获一封寄给美国总统奥巴马的威胁信，该信与寄给纽约市长布隆伯格的信件类似。纽约警方周三称，寄给布隆伯格和反对非法枪支市长协会(MAIG)的信件被认为含有蓖麻毒素，而且信件中含有关于控制枪支的内容。路透