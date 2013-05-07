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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 11:23 BJT

白宫称高度怀疑叙反对派使用化学武器的看法

白宫发言人卡尼(Jay Carney)周一称，白宫对叙利亚反对派使用了化学武器的意见持“高度怀疑”态度。此前联合国调查员Carla Del Ponte评论称，叙利亚反对派使用了沙林毒气。卡尼称，白宫认为阿萨德政府需要对化学武器的使用负责的可能性很大。路透

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