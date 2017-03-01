白宫否认特朗普政府将发布变更生物燃料计划行政令

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
行政令正待发布及之后白宫否认的消息，令美国炼油类股、燃料期货与玉米价格走势震荡；对于上述消息对汽油价格、乙醇以及制造这类燃料公司的股价所代表的意义，投资者毫无头绪。
RFA周二稍早发布声明表示，特朗普政府一名成员来电告知该协会，称特朗普将签署一项行政令，将炼厂目前混合生物燃料与汽油的责任加以转移。这项行政令将要求供应链更下游的公司承担这项责任，例如销售汽油的零售商。
炼厂要求这项变革由来已久，表示这项生物燃料计划重创其获利。
不过白宫发言人Kelly Love周二下午表示，“并没有乙醇行政令的相关规划”。
乙醇与燃料零售组织迅速对该报道作出反应。美国投资大亨、同时也是特朗普政府顾问的伊坎(Carl Icahn)为炼油公司CVR Energy (CVI.N)大股东，而这项变革将令该公司受惠。自去年11月特朗普当选以来，CVR Energy股价大涨80%之多。
即使在白宫否认之后，RFA执行长Bob Dinneen仍不改其声明，表示“肯定有什么事情正在进行，只是他们要到准备推出时才会证实。”他拒绝透露与该协会联系的特朗普政府成员是谁。
“尽管我们持续反对这项做法，我们还是被告知这项行政令没有协商的余地，”Dinneen表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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