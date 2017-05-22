（更正）分析：白宫遭遇几重危机 特朗普陷入四面楚歌

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
（更正：译文第四段有误，改为“结果是在多个方面造成问题”，非“这样的结果事出多因”。）
路透华盛顿5月19日 - 特朗普主政下的白宫，越来越有高处不胜寒之感。
现在，与特朗普同属共和党阵营的国会议员们无论是在政治上还是政策上，都有另搞一套的迹象，决心在医保和税改计划等问题上尽可能力挽狂澜。此前对于身居美国总统职位的人来说，无疑是艰难的一周。
与此同时，特朗普在联邦机构高级官员人事安排上的失利表明，他缺乏一批能帮助他约束官僚体系的忠心干将。特朗普圈子内很多人相信，这个官僚体系会释放出一些有意打击特朗普的信息。这使得白宫在一个需要依靠朋友和盟友摆脱难关的城市里，愈加显得孤立无援。
结果是在多个方面造成问题：政府与国会、联邦机构和公众之间的联系看上去日益割裂；雄心勃勃改革计划难以推进；总统的支持率偏低威胁到2018年期中选举时共和党对国会的控制地位。
一些白宫助手告诉路透，特朗普及其倍受诟病的团队苦于各种负面报导的围困，也受挫于国会共和党议员的背弃；前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)被解职所引起的轩然大波，以及特朗普试图影响“通俄门”调查的指控，这些都没有一点偃旗息鼓的迹象。
自周二一份可能是科米详载他与特朗普谈话的备忘录摘录曝光，白宫以外几乎没有共和党人士出面为总统缓颊，驳斥特朗普可能曾妨碍司法，要求科米终止针对前美国国家安全顾问弗林的调查。
随着通俄门调查在周三进入新的阶段，前FBI局长穆勒被指派担任特别检察官进行调查，让白宫可能受到更严格的检视，一些共和党人对白宫未努力征召他们来支持特朗普表示意外。
“有点可笑。不过答案是没有。”奥克拉荷马州的共和党籍参议员James Inhofe被路透问及白宫是否曾与他接触，为特朗普辩护时称。“我不知道有其他人被联络过。”
白宫未回复对此事的置评要求。特朗普周五启程进行上任后的首次外国访问。这次10天的行程将走访沙特阿拉伯、以色列和欧洲。
**职务空缺**
行政部门仍继续吃力填补数以百计政府较高级别的空缺，使白宫得独自应对接踵而来的挑战。
比方说，司法部网站显示，该部门仍缺乏领导反垄断、民权、刑事和民事部门等工作、以及美国烟酒枪炮及爆裂物管理局的高级官员。
而在美国国土安全部(Homeland Security Department)中，美国海关及边境保卫局(CBP)、美国移民与海关执法局(USICE)以及运输安全管理局(TSA)的负责人也尚未确定。
美国教育部一名官员称，“除部长之外的所有重要职位要么空着，要么是代职。”该部门机构庞大，拥有4,400名雇员，预算为680亿美元。
“没人知道什么时候能补上，或者能不能很快补上，”该官员表示，并要求匿名。教育部未回应置评请求。
特朗普一再抱怨，参议院民主党人阻碍对他所提名官员的批准程序。但白宫向参议院提交提名人选的速度也比往届政府慢。
很多国务院重要职位也依然空悬。几名官员称这种情况导致的一个后果是，特朗普与俄罗斯总统普京通电话，或与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)及驻美大使基斯利亚克(Sergei Kislyak)会面时，难以得到国务院专家的建议。一些官员称他在这几次对话中泄露了高度机密的情报。
美国国务院和情报机构官员表示，由于权力愈发集中在白宫少数几个特朗普的心腹手中，因此专业外交人员、情报和行政机构官员的作用，相比历届政府已经缩小。
美国两位外交官员称，例如，国务院没有人参加特朗普2月15日与以色列总理内塔尼亚胡的会晤，这与往届政府形成鲜明对比，以往都会安排国务院高级官员参加这种高层会晤。
面对置评要求，国务院没有谈论与俄罗斯官员在总统办公室会面的情况，但确实谈及有关内塔尼亚胡和中东问题的努力。
“正如总统再三指出，中东和平是这届政府的优先要务，”国务院发言人称，“这是白宫和国务院都支持的工作。说国务院没有参与其中并没有事实依据。”
整体而言，需要参议院确认提名的557个联邦政府职位中仍有超过500个空缺。据华盛顿无党派非营利组织--美国公共服务伙伴关系组织(Partnership for Public Service)，目前只有33位提名人获得确认，还有57个其他职位各有一个提名人。
**共和党人备感挫折**
在过去一周危机感油然而生之际，许多国会山庄的共和党人却因白宫缺乏沟通而备感挫折。
一些共和党人表示，关于“通俄门”的指控令他们应接不暇，相应消耗他们推动议案的精力和注意力。
一名幕僚对路透表示，在缺乏指引的情况下，国会共和党人开始发展自身应对坏消息之道。
在白宫，对国会的沟通管道看来也不时受挫，愈来愈少人挺身为总统辩护，因为高层官员备感心力交瘁，不只得疲于奔命处理不断曝光的消息，还得面对总统推特推文不时与其说法相互抵触的窘境。
“大家都累了，”一名白宫幕僚表示。(完)
(编译 孙国玉/张若琪/王丽鑫/李爽/龚芳; 审校 郑茵/戴素萍/徐文焰/王兴亚/孙茉莉)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
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