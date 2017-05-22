（更正）分析：白宫遭遇几重危机 特朗普陷入四面楚歌

（更正：译文第四段有误，改为“结果是在多个方面造成问题”，非“这样的结果事出多因”。）

路透华盛顿5月19日 - 特朗普主政下的白宫，越来越有高处不胜寒之感。

现在，与特朗普同属共和党阵营的国会议员们无论是在政治上还是政策上，都有另搞一套的迹象，决心在医保和税改计划等问题上尽可能力挽狂澜。此前对于身居美国总统职位的人来说，无疑是艰难的一周。

与此同时，特朗普在联邦机构高级官员人事安排上的失利表明，他缺乏一批能帮助他约束官僚体系的忠心干将。特朗普圈子内很多人相信，这个官僚体系会释放出一些有意打击特朗普的信息。这使得白宫在一个需要依靠朋友和盟友摆脱难关的城市里，愈加显得孤立无援。

结果是在多个方面造成问题：政府与国会、联邦机构和公众之间的联系看上去日益割裂；雄心勃勃改革计划难以推进；总统的支持率偏低威胁到2018年期中选举时共和党对国会的控制地位。

一些白宫助手告诉路透，特朗普及其倍受诟病的团队苦于各种负面报导的围困，也受挫于国会共和党议员的背弃；前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)被解职所引起的轩然大波，以及特朗普试图影响“通俄门”调查的指控，这些都没有一点偃旗息鼓的迹象。

自周二一份可能是科米详载他与特朗普谈话的备忘录摘录曝光，白宫以外几乎没有共和党人士出面为总统缓颊，驳斥特朗普可能曾妨碍司法，要求科米终止针对前美国国家安全顾问弗林的调查。

随着通俄门调查在周三进入新的阶段，前FBI局长穆勒被指派担任特别检察官进行调查，让白宫可能受到更严格的检视，一些共和党人对白宫未努力征召他们来支持特朗普表示意外。

“有点可笑。不过答案是没有。”奥克拉荷马州的共和党籍参议员James Inhofe被路透问及白宫是否曾与他接触，为特朗普辩护时称。“我不知道有其他人被联络过。”

白宫未回复对此事的置评要求。特朗普周五启程进行上任后的首次外国访问。这次10天的行程将走访沙特阿拉伯、以色列和欧洲。

**职务空缺**

行政部门仍继续吃力填补数以百计政府较高级别的空缺，使白宫得独自应对接踵而来的挑战。

比方说，司法部网站显示，该部门仍缺乏领导反垄断、民权、刑事和民事部门等工作、以及美国烟酒枪炮及爆裂物管理局的高级官员。

而在美国国土安全部(Homeland Security Department)中，美国海关及边境保卫局(CBP)、美国移民与海关执法局(USICE)以及运输安全管理局(TSA)的负责人也尚未确定。

美国教育部一名官员称，“除部长之外的所有重要职位要么空着，要么是代职。”该部门机构庞大，拥有4,400名雇员，预算为680亿美元。

“没人知道什么时候能补上，或者能不能很快补上，”该官员表示，并要求匿名。教育部未回应置评请求。

特朗普一再抱怨，参议院民主党人阻碍对他所提名官员的批准程序。但白宫向参议院提交提名人选的速度也比往届政府慢。

很多国务院重要职位也依然空悬。几名官员称这种情况导致的一个后果是，特朗普与俄罗斯总统普京通电话，或与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)及驻美大使基斯利亚克(Sergei Kislyak)会面时，难以得到国务院专家的建议。一些官员称他在这几次对话中泄露了高度机密的情报。

美国国务院和情报机构官员表示，由于权力愈发集中在白宫少数几个特朗普的心腹手中，因此专业外交人员、情报和行政机构官员的作用，相比历届政府已经缩小。

美国两位外交官员称，例如，国务院没有人参加特朗普2月15日与以色列总理内塔尼亚胡的会晤，这与往届政府形成鲜明对比，以往都会安排国务院高级官员参加这种高层会晤。

面对置评要求，国务院没有谈论与俄罗斯官员在总统办公室会面的情况，但确实谈及有关内塔尼亚胡和中东问题的努力。

“正如总统再三指出，中东和平是这届政府的优先要务，”国务院发言人称，“这是白宫和国务院都支持的工作。说国务院没有参与其中并没有事实依据。”

整体而言，需要参议院确认提名的557个联邦政府职位中仍有超过500个空缺。据华盛顿无党派非营利组织--美国公共服务伙伴关系组织(Partnership for Public Service)，目前只有33位提名人获得确认，还有57个其他职位各有一个提名人。

**共和党人备感挫折**

在过去一周危机感油然而生之际，许多国会山庄的共和党人却因白宫缺乏沟通而备感挫折。

一些共和党人表示，关于“通俄门”的指控令他们应接不暇，相应消耗他们推动议案的精力和注意力。

一名幕僚对路透表示，在缺乏指引的情况下，国会共和党人开始发展自身应对坏消息之道。

在白宫，对国会的沟通管道看来也不时受挫，愈来愈少人挺身为总统辩护，因为高层官员备感心力交瘁，不只得疲于奔命处理不断曝光的消息，还得面对总统推特推文不时与其说法相互抵触的窘境。

“大家都累了，”一名白宫幕僚表示。(完)