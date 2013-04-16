版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 4月 16日 星期二 11:35 BJT

白宫称有必要审查委内瑞拉选举结果

白宫周一称，对委内瑞拉选举结果进行审查是必要且审慎的。马杜罗以50.7%比49.1%的微弱优势险胜卡普里莱斯。白宫发言人并称美国愿意与委内瑞拉就很多问题进行谈判。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐