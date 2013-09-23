白宫寻求参院民主党议员支持叶伦接任美联储主席

路透华盛顿9月20日 - 三名消息人士周五表示，美国白宫官员正在发动攻势，争取参议院金融委员会的民主党议员支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦，为叶伦接任美联储主席的提名案打好基础。

两位不愿具名的参院民主党议员幕僚指出，白宫官员敦促参议员支持叶伦，宣扬叶伦的长处，更加让人觉得总统奥巴马已经决定，现任主席伯南克明年1月任期届满时，由叶伦接任。

第三位知情消息人士指出，7月时20位民主党参议员联名致函奥巴马，呼吁提名叶伦，白宫已经接洽其中部分议员。若提名获得参院通过，叶伦将成为第一位女性美联储主席。

这位消息人士表示，白宫方面并未表明奥巴马已决定好提名人选，但白宫希望确保澄清一切有关叶伦的负面报导。

第三位消息人士指出，这些联系主要以幕僚层级居多，但一些参议员可能直接接到白宫接洽。

奥巴马10月6日将出访亚洲一周，预料未来几周将宣布他的决定。

民主党在参议院以54席占多数席位，但若要克服程序阻碍，提名人选应该需要获得60个支持票。共和党议员尚未透露是否会阻挠叶伦提名案。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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