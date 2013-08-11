美国6月趸售库存意外续降 促使分析师调降经济增幅预估

* 6月趸售库存下降0.2%

* 趸售销售增长0.4%

* 分析师因此调降第二季GDP增幅预估

路透华盛顿8月9日 - 美国6月趸售(批发)库存意外连续第二个月下滑，促使分析师降低对于第二季国内生产总值(GDP)增幅的预估。

美国商务部周五公布，6月趸售库存较前月下降0.2%，此前在5月已经下滑0.6%。

这一表现弱于政府上周在第二季GDP初值报告中作出的预测。该报告预期第二季GDP环比年率为增长1.7%。

库存情况是GDP变动的关键组成部分。6月趸售库存的意外下滑，促使分析师将其对第二季GDP增幅的预估下调了0.1个百分点。

美国此前公布的6月制造业库存小幅增加，而且贸易逆差收窄幅度大于政府在GDP初值报告中的预估，一度令分析师的估值最高达到2.5%。

“6月(趸售库存)数据令第二季实质GDP增幅获上修的希望略有降低，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

趸售库存相关图表：(link.reuters.com/wuz54t)

巴克莱将其对第二季GDP增幅预估从2.5%降至2.4%。摩根大通目前也预计GDP增幅将被修正为2.2%，而非2.3%。

下周将出炉的零售库存数据可望进一步帮助市场判断GDP增幅修正的幅度。美国政府将于8月29日发布GDP增长率修正值。

库存数据为第二季GDP增幅贡献了不到0.5个百分点。

6月趸售库存受到汽车库存减少1.5%的拖累，此为12月以来最大降幅。除汽车外，电子产品、硬件、纸张、金属与服装库存也出现下滑。

“第二季库存状况疲弱对第三季经济增长比较有利，”摩根大通的分析师Daniel Silver指出。

6月趸售销售增长0.4%，不及分析师原先预估的增长0.7%；5月为增加1.5%。

以6月销售速度计算，商家消化完全部库存需要1.17个月，为自去年4月以来最低。5月的库存/销售比为1.18个月。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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