美国5月趸售库存续降 恐拉低第二季经济增长

2012年11月27日，纽交所外的华尔街牌子。 REUTERS/Brendan McDermid

* 5月趸售(批发)库存较上月下降0.5%

* 为2011年9月来最大降幅

* 上周抵押贷款利率上升

路透华盛顿7月10日 - 美国5月趸售(批发)库存连续第二个月下降，且降幅为一年半以来最大，显示企业调整库存行动可能对第二季经济增长构成拖累。

商务部周三公布，美国5月趸售(批发)库存较上月下降0.5%，而路透调查的分析师预估为增加0.3%。

数据导致许多分析师调降第二季经济增长预期，而先前的预估本已低于第一季疲弱的增长1.8%。美国政府大砍联邦预算，政府雇员薪酬因而缩水，阻碍了经济增长。

虽然年中经济产出的前景愈发暗淡，政策制定者和华尔街分析师似乎仍相信，财政方面带来的痛苦将是短暂的。

雇主似乎亦预期前景看俏。上周数据显示6月招聘活动相对强劲，令人预期经济好转的速度足以让美国联邦储备委员会(FED/美联储)可以在今年稍晚开始缩减货币刺激。

“尽管即将公布的美国国内生产总值(GDP)数据将持续显示相当疲软的状态...不过就业市场愈发稳健，”纽约道明证券(TD Securities)利率策略师Richard Gilhooly表示。

周三的数据突显出迈向复苏之路有多么颠簸。5月存货创下2011年9月以来最大降幅。政府同时修正4月存货为下滑0.1%，而非如此前公布的温和增长。

在GPD变动中，存货变化是一大关键。知名预测机构Macroeconomic Advisers的分析师调降第二季经济成长率预估0.5个百分点，修正后的环比年率预估为0.7%。该机构预期年底之前经济将回到较为强劲的成长。

5月从耐久财(耐用品)到日常用品和农产品的库存全面下降。耐久财库存降幅为2009年12月以来最大。

但5月整体销售企业强于预期，增长了1.6%。

浏览趸售库存，请点选（link.reuters.com/wuz54t）

最近几周利率大幅上升，因美联储准备缩减货币刺激举措。

周三公布的行业报告显示，美国房屋抵押贷款利率大涨，在上周将借款成本推升至两年来最高，压抑潜在购房者的需求。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，7月5日止当周30年期固息抵押贷款利率连续第九周上升，升至4.68%。这是2011年7月以来最高，且比一周前高出10个基点。

(翻译 张荻 审校 李爽)

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