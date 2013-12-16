美国趸售物价显示通胀压力温和 或降低联储缩减刺激的可能性

希腊改革方向正确 但IMF是否参与纾困仍在磋商--IMF总裁
路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称，希腊正在沿着改革的正确方向迈进，但关于希腊救助评估以及IMF在其中可能担任角色的谈判“才到半途”。
* 11月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.1%
* 核心PPI较前月涨0.1%
* PPI同比上涨0.7%，核心PPI同比升1.3%
路透华盛顿12月13日 -美国11月生产者物价指数(PPI)连续第三个月下降，意味着通胀压力不大，可以给予美联储时间来考虑购债举措前景。
劳工部周五称，经季节调整的PPI较前月下滑0.1%，因汽油价格继续下行趋势。10月PPI为下降0.2%。
这是去年10月以来PPI首次连续三个月出现下降，分析师原本预期11月PPI会持平。
“生产者物价没有继续上升，意味着他们不会向消费者转嫁成本，”RBS分析师Omair Sharif表示。
11月PPI较上年同期上升0.7%，高于10月0.3%的升幅。
11月扣除食品和能源的核心PPI较前月仅微升0.1%，10月为涨0.2%；11月的同比增幅由10月的1.4%下滑至1.3%。
美国公债价格小幅上升，因该数据表明未来一段时间内通胀仍将在美联储2%的目标水准以下，降低其很快撤出刺激举措的必要性。一些分析师认为，美联储可能最早在12月17-18日的政策会议上缩减刺激，不过大多数人预计会在2014年初行动。
美股温和上扬，美元指数几无变动。
尽管迹象显示经济力道增强，但鲜有迹象表明物价压力会很快上升，因就业市场仍然相当低迷。
**关注美联储动向**
一些美联储官员在考虑每月850亿美元购债计划前景时，已经提出对通胀过低的担忧。美联储密切关注的核心通胀率10月仅涨1.1%。
“有些人担心经济成长低迷可能加大令人忧心的通缩压力，”三菱东京日联银行的首席金融分析师Chris Rupkey表示。
“通胀压力持续低于(美联储)2%的目标水准可能给经济带来风险。这意味着他们可能不会停止通过低利率和量化宽松政策来刺激经济。”
据路透调查，下周公布的通胀数据料显示，11月消费者物价几乎没有增长，国内通胀到年底前料仍保持温和，即便经济成长加速。
浏览美国PPI数据图表，请点选(link.reuters.com/hak93t)
“全球经济和能源革命正在抑制多数商品的价格，很难说这种趋势会很快发生变化，”Naroff EconomicAdvisors首席分析师Joel Naroff表示。
上月趸售汽油价格跌0.7%，在能源指数降幅中占了近四分之三，10月下降3.8%。
趸售食品价格持平，烘焙食品价格创纪录降幅及仔鸡价格创三年来最大降幅，抵消了猪肉价格上涨的影响。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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