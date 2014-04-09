美国2月批发库存增速放慢 第一季经济成长料受冲击

路透华盛顿4月9日 - 美国2月趸售（批发）库存增速放缓，这增强了库存补充将打压第一季经济成长的观点。

商务部周三公布，2月趸售库存较前月增长0.5%，1月为增长0.8%。2月库存增幅符合分析师的预估。

“库存数据表明，去年库存补充热潮导致的后果将在第一季显现，而不会等到第二季，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli说。

库存是国内生产总值(GDP)变化的一个关键成分。这个用于计算GDP的成分指标--不计汽车的趸售库存--在2月增长了0.5%。

企业在去年下半年积累了过多库存，目前他们在处理大量未售出商品，给制造商的订单减少。

再加上严峻的天气因素、长期失业救济措施到期、以及减少食品券，第一季的GDP成长料承受压力。

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该数据公布后，摩根大通下调对美国第一季GDP成长预估0.5个百分点，至环比年率为增长1.0%。预测机构Macroeconomic Advisers下调预估0.2个百分点，至成长0.7%。

库存数据公布前，上周报告显示美国2月贸易录得大额逆差，就已经促使分析师调降第一季GDP成长预估。

美国第四季GDP环比年率为成长2.6%，库存对GDP毫无贡献。第一季的成长率预估目前最低为0.6%，但分析师预计会反弹，因库存和天气带来的暂时拖累消退。

“第一季库存投资下降，暗示第二季库存投资的降幅会缩小，”Macroeconomic Advisers分析师Ben Herzon表示。“因此，我们把第二季GDP增幅预估调升0.1个百分点至3.7%。”

需求出现回升迹象，可能帮助趸售商消化库存。2月趸售销售反弹0.7%，1月为下滑1.8%。

以2月销售速度计算，清空库存需要1.19个月时间，与1月持平，并处于2012年10月以来最高水平。(完)

(编译 侯向明/王兴亚/徐文焰；审校 许娜/戴素萍)

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