美国7月批发库存微升 或难以拉抬第三季GDP数据

* 7月趸售库存增长0.1%

* 计算机设备库存下降3.5%

* 趸售销售微升0.1%

* 报告说明补充库存对第三季GDP帮助很小或没有助益

路透华盛顿9月11日 - 美国7月趸售（批发）库存反弹程度不及预期，表明补充库存或许不会对第三季经济成长做出太大贡献。

商务部周三公布的报告表明7-9月初期经济成长放缓，华尔街一家公司调降对其GDP预估，其他分析师预计库存不会提振GDP。

7月趸售库存微升0.1%，6月为下降0.2%。路透调查分析师原本预计趸售库存增长0.3%。

库存是衡量GDP变化的关键要素。7月除汽车以外的趸售库存亦微升0.1%。

库存要计入GDP数据。其涨势温和，所以巴克莱将第三季GDP成长预估调降0.1个百分点至1.6%。

Action Economics首席分析师Michael Englund认为，本季补充库存不会提振GDP成长。

“由于库存数据基本持平，我们预计第三季GDP成长1.8%，”Englund说。

浏览趸售库存图表，请点选(link.reuters.com/wuz54t)。

专业设备库存下降1.2%，拖累7月趸售库存表现。这反映了计算机设备库存下降3.5%。

7月趸售销售微升0.1%，6月为增长0.4%，分析师原本预期增长0.4%。

汽车销售下降3.1%，为10月以来最大降幅。医药、电子商品、器械和硬件销售均下滑。家具、服饰、汽油、纸张和金属销售增长。

按7月销售速度来看，清空库存需要1.17个月。库存/销售比与6月持平。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。