美国7月批发库存上升 有助提振第三季经济增长

* 7月趸售(批发)库存增长0.7%

* 8月进口价格五个月来首次上升

路透华盛顿9月12日电---美国7月趸售(批发)库存增幅为五个月来最高,超出预期并暗示第三季伊始经济增长较预期略为稳固.

周三公布的另一份报告显示,美国8月进口物价上升,因进口油价跳升,这可能令美国消费者承压并暂时性提升通胀.

商务部公布,7月库存较上月增加0.7%至4,852亿美元.整体销售意外下滑0.1%.

7月库存上升足以令部分分析师略微提高第三季国内生产总值(GDP)增长预估,但也有人称销售下滑抵消了库存的提振作用.

摩根大通分析师Daniel Silver称,"这只是把增长的重心从销售转到了库存."

7月汽车库存增加.4%,电脑设备库存跳升3.8%,不过金属库存则减少0.7%.

看到数据後,巴克莱把第三季经济增长率预估上调0.2个百分点至2.2%,Macroeconomic Advisers将其预期亦上调0.1个百分点至1.4%.

金融市场大体上未受到数据影响,美股上扬,获益於德国宪法法院周三有条件批准欧元区新的纾困基金和预算协议.美国政府公债收益率亦上涨.

劳工部在另外一报告中称,美国8月进口物价攀升0.7%,为五个月来首次上涨.

原油进口成本增加4.1%.高涨的汽油价格损及消费者支出.分析师原预期8月进口物价攀升1.4%.

很多分析师预期燃料价格的高涨将推动通胀率在短期内上涨,这从周五将公布的消费者物价指数(CPI)中可窥得一二.

从进口数据中鲜有迹象看到大范围的通胀压力.非石油类进口物价下滑0.2%,表明全球经济的降温正降低企业涨价能力.(完)

--编译 张荻/孙茉莉;审校 张涛

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