美国目前并未对阿桑奇提起刑事指控

尽管维基解密创始人阿桑奇声称美国政府谋划引渡并处决他，但美国和欧洲政府消息人士称，美国并未对阿桑奇提起刑事犯罪指控，也无意引渡他。不过这些消息人士也表示，美国政府官员对起诉阿桑奇意见不一。奥巴马政府曾表示，阿桑奇的命运掌握在英国、瑞典和厄瓜多尔手中。