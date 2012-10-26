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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 12:07 BJT

阿桑奇称美国放弃调查後他才会考虑离开厄瓜多尔使馆

维基解密创始人阿桑奇周四称，美国须先放弃对维基解密网站的“邪恶”调查，他才会考虑离开厄瓜多尔驻伦敦使馆。阿桑奇自6月以来藏身厄瓜多尔使馆，以避免被引渡到瑞典接受强奸和性侵指控。英国表示，他们有责任将阿桑奇送到瑞典。路透

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