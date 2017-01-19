焦点：美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家

路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。

他在确认其提名的听证会上还表示，重新谈判与加拿大和墨西哥之间的《北美自由贸易协定》，可能是特朗普政府的当务之急，称这是一项“非常非常前面的议题。”罗斯称中国是大型经济体当中“贸易保护主义最严重的”国家，对进口设置了非常高的关税与非关税壁垒。

这位79岁的亿万富豪声称，对于那些与中国进口商品展开竞争并试图在中国做生意的美国企业，他将为之争取平等的竞争环境。他表示，中国“对于自由贸易说得远比实际做得多。我们希望实现竞争环境的平等，让他们的言行更加一致些。”

罗斯称，中国国营企业是一个需要解决的特殊问题。他指出这类企业中有多达三分之一从未盈利，却让生产能力过剩问题变得越发严重，导致钢铁和铝等产品的大量倾销。

“他们依靠国有银行来维持生存。在我看来，这非常像人为补贴，”他说，并称商务部在确认不公平补贴方面将“非常严谨”。如果确定存在不公平补贴，则需征收反补贴税。

罗斯没有具体提及特朗普对中国输美产品征收惩罚性关税的威胁，但他表示那些以低于成本价倾销产品或未能提供公平贸易环境的国家应“受到严厉惩罚”。

他说，他将重点关注需要征收反倾销税的行业，包括钢铁和铝产业。他表示，商务部可以独自发起一些反倾销和反补贴案件调查，而不是仰赖民间公司的请求来立案，以缩短案件处理时间。

罗斯还指责中国企业收购美国娱乐及发行商控股权的举动。目前中国拒绝在中国给予美国企业这种收购机会。

特朗普曾批评中国的贸易行为和北美自由贸易协定(NAFTA)，指其造成美国损失数以百万计的制造业就业岗位。特朗普曾承诺重新谈判NAFTA，使其更有利美国制造企业，否则将退出这项实施了23年的协议。

多伦多环球邮报周三报导，罗斯已通知加拿大官员，将于特朗普周五就职后数日内发出正式协商要求，并将把原产地规则列为优先项目。

罗斯表示，美国经济有望比奥巴马任内成长得更快。他表示，采纳特朗普提议的放宽部分商业监管规定、扩张国内能源产量、削减美国贸易逆差，以及重建老旧的国内基础建设，就能令经济增长率达到3%左右。

商务部的职责还包括管理无线电信频谱的出售。罗斯也表示，民间产业需要更多无线电信频谱。他承诺将施压控制这些频谱的政府与军方机构，要求其释出非必要的频谱。

“我不反对贸易，我是支持贸易的，”罗斯表示，“但我支持的是合理的贸易，而非不利于美国劳工与整体制造业的贸易。”

罗斯周二披露他将脱手价值最多约3亿美元的投资，包括对自身的私募股权公司的持股，以避免利益冲突。商务部长的权责范围涵盖贸易的执行、经济数据的公布，以及电信招标与气象预报等。(完)