洛杉矶附近野火迅速蔓延 逾千名消防人员投入救灾

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透7月25日 - 超过1,600名消防人员周一力图控制迅速蔓延的野火，这场大火已经迫使洛杉矶北部乾旱峡谷地区数百户人家撤离，摧毁18栋房屋，并造成至少一人丧生、一条高速公路封闭。
主管机关表示，这场名为Sand Fire的野火已经周一稍早扩及3.3万英亩(1.33万公顷)、或超过50平方英里(130平方公里)的面积，在数年的乾旱之后，强风及旱情加剧火势。
洛杉矶郡表示，这对于Angeles National Forest边缘的Santa Clarita附近许多小型社区构成威胁。
另外一名加州消防部门发言人表示，Santa Clarita西北方300英里(480公里)处的Monterey郡亦发生大面积火灾，延烧10,262英亩(4,155公顷)，促使当局周日扩大疏散范围。
洛杉矶郡消防部门在一份声明中表示，Santa Clarita附近最先是在周五午后传出火灾，已经强迫至少1,500位居民撤离家园，同时也至少摧毁了18栋房屋。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。