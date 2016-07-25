洛杉矶附近野火迅速蔓延 逾千名消防人员投入救灾

路透7月25日 - 超过1,600名消防人员周一力图控制迅速蔓延的野火，这场大火已经迫使洛杉矶北部乾旱峡谷地区数百户人家撤离，摧毁18栋房屋，并造成至少一人丧生、一条高速公路封闭。

主管机关表示，这场名为Sand Fire的野火已经周一稍早扩及3.3万英亩(1.33万公顷)、或超过50平方英里(130平方公里)的面积，在数年的乾旱之后，强风及旱情加剧火势。

洛杉矶郡表示，这对于Angeles National Forest边缘的Santa Clarita附近许多小型社区构成威胁。

另外一名加州消防部门发言人表示，Santa Clarita西北方300英里(480公里)处的Monterey郡亦发生大面积火灾，延烧10,262英亩(4,155公顷)，促使当局周日扩大疏散范围。

洛杉矶郡消防部门在一份声明中表示，Santa Clarita附近最先是在周五午后传出火灾，已经强迫至少1,500位居民撤离家园，同时也至少摧毁了18栋房屋。(完)