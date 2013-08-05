WTO裁定中国对美国白羽肉鸡征收反倾销关税违反世贸规则

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透日内瓦/华盛顿8月2日 - 世界贸易组织(WTO)周五裁定中国对美国白羽肉鸡征收反倾销关税违反世贸规则，美国赢得了这场旷日持久的贸易争端。
该项裁决或将提振美国禽肉出口商。美国在诉讼中指称，中国的征税措施对Pilgrim's Pride (PPC.O)、Tyson Foods Inc (TSN.N)及Keystone Foods等出口商造成损失。
美国贸易代表办公室一位官员估计，自中国2010年开征反倾销关税以来，美国在肉鸡产品销售方面损失了大约10亿美元。
中国有60天的上诉期。美国贸易代表办公室的官员在简报会上表示，将力促中国重新开放该市场。
中国商务部尚未就WTO裁决发表置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
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