女性和民主成重新设计的10美元纸币主角

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透6月18日（记者 Megan Cassella） - 100多年来，美国纸币上将首次出现一名女性的面孔。
美国财政部长雅各布·卢周四称，将于2020年公之于众的新10美元纸币上将出现“一名对美国民主做出贡献、代表美国民主价值的女性”。他没有提到姓名。
2020年恰逢美国女性获得选举权100周年。
“我们的纸币及其描绘的伟大美国领导人和地标的图像长期以来一直是我们尊重历史和探讨价值观的方式，”他在电话会议上对记者们说道。
“10美元纸币上出现一名女性面孔的决定反映我们对未来的渴望以及对过去的反思。”
美国财政部将通过市民会议和社交媒体#TheNew10话题收集公众意见，决定应该在纸币上描绘谁以及如何描绘。雅各布·卢将对设计做出最终决定。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。