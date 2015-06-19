女性和民主成重新设计的10美元纸币主角

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月18日（记者 Megan Cassella） - 100多年来，美国纸币上将首次出现一名女性的面孔。
美国财政部长雅各布·卢周四称，将于2020年公之于众的新10美元纸币上将出现“一名对美国民主做出贡献、代表美国民主价值的女性”。他没有提到姓名。
2020年恰逢美国女性获得选举权100周年。
“我们的纸币及其描绘的伟大美国领导人和地标的图像长期以来一直是我们尊重历史和探讨价值观的方式，”他在电话会议上对记者们说道。
“10美元纸币上出现一名女性面孔的决定反映我们对未来的渴望以及对过去的反思。”
美国财政部将通过市民会议和社交媒体#TheNew10话题收集公众意见，决定应该在纸币上描绘谁以及如何描绘。雅各布·卢将对设计做出最终决定。（完）
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