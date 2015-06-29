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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 29日 星期一 14:54 BJT

中国女足不敌美国 止步世界杯八强

渥太华6月26日，女足世界杯四分之一决赛第二场，中国女足0-1不敌美国队，无缘四强。第51分钟美国女足队长洛伊德接约翰斯顿长传，头球破门，打入本场唯一进球。7月1日，美国队将半决赛中对战德国队，后者在首场四分之一决赛中经过点球大战以6-5的总比分击败了法国队。路透

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