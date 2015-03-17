30%的美国成年人试图保护互联网信息--调查

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透华盛顿3月16日 - 皮尤研究中心的调查显示，30%的美国成年人采取措施避免政府监控其手机和电子通信。
调查表明，22%的受访者称，自从美国国家安全局外包商前雇员斯诺登披露监控项目后，他们在使用多种科技平台时发生了“很大”或“有些”变化。
“我们发现，一些人正在调整一些行为，比如改变隐私设置和在说话和搜索时更加谨慎，”皮尤研究中心互联网、科学和技术研究总监Lee Rainie说道。
调查显示，87%的受访者至少听说过监控项目。这些人中，17%表示已经改变了社交媒体上的隐私设置，以防止政府获得信息。
15%的受访者避免使用某些软件，15%的受访者使用社交媒体的频率下降。
57%的受访者称，不能接受政府监控美国公民。但约五分之四的受访者能接受对恐怖分子嫌疑人的通信进行监控。60%的受访者称，可以监控美国和外国领导人的通信。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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