30%的美国成年人试图保护互联网信息--调查

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月16日 - 皮尤研究中心的调查显示，30%的美国成年人采取措施避免政府监控其手机和电子通信。
调查表明，22%的受访者称，自从美国国家安全局外包商前雇员斯诺登披露监控项目后，他们在使用多种科技平台时发生了“很大”或“有些”变化。
“我们发现，一些人正在调整一些行为，比如改变隐私设置和在说话和搜索时更加谨慎，”皮尤研究中心互联网、科学和技术研究总监Lee Rainie说道。
调查显示，87%的受访者至少听说过监控项目。这些人中，17%表示已经改变了社交媒体上的隐私设置，以防止政府获得信息。
15%的受访者避免使用某些软件，15%的受访者使用社交媒体的频率下降。
57%的受访者称，不能接受政府监控美国公民。但约五分之四的受访者能接受对恐怖分子嫌疑人的通信进行监控。60%的受访者称，可以监控美国和外国领导人的通信。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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