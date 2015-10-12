热点聚焦：黑客对美国公司的攻击致使网络安全保费一路飙升

图为二进制代码投射向一名手持笔记本电脑的男子。 REUTERS/Kacper Pempel

路透波士顿10月12日 - 美国公司在过去两年遭受一系列黑客攻击，这促使保险商大幅上调对一些企业的网络安全保费，那些被认为具有高风险的企业则争相投保。

除上调保险费率外，保险商还提高了免赔额，而且在一些情况下，将保险额上限设定为1亿美元。导致众多可能因网络攻击蒙受巨大损失的企业保险成本上升一倍多。

“一些公司在购买相关保险的资金方面变得捉襟见肘，”Marsh & McLennan (MMC.N)旗下Marsh经纪业务的网络保险管理人士Tom Reagan称。

网络承保的价格差别很大，具体要取决于各公司的安全实力，但整体趋势在大幅上涨。网络承保有助抵消取证调查、信用监督、法律费用与和解等的成本。

在家得宝(Home Depot) (HD.N)、Target Corp (TGT.N)、Anthem Inc (ANTM.N)和Premera Blue Cross等知名公司遭到网络攻击后，零售商及健康保险业者在这场争保热潮中受创尤为严重。

遭攻击的健康保险业者所面临保费增幅最为剧烈，一些在续保时保费甚至变成原来的三倍之多，Beazley Plc BEZG.L网络保险业务主管Bob Wice称。

据Marsh之前未公布过的数据显示，今年上半年，零售商的保险费率平均上升32%，2014年费率则为持平。

对于零售商和健康保险业者而言，现在免赔额被提高也是司空见惯的。而且，即便是最大的保险商也不会与高风险客户签下保险额超过1亿美元的保单。这导致像Target这样的公司必须自掏腰包来赔偿损失。2013年数据被窃导致Target损失2.64亿美元。

美国第二大医疗保险商Anthem的法律顾问Thomas Zielinski在8月向美国保险监督官协会(NAIC)作证时说，在今年初数据被窃导致该公司近7,900万名客户信息泄露后，Anthem在续签保险时就遇到了麻烦。

据路透所见的听证会记录，续约费率“高得令人望而却步”。Zielinski说，该公司最终投保了1亿美元，但前提是若未来遭遇攻击，只有超出2,500万美元以上的部分才予以赔偿。该公司不愿透露网络攻击发生前的免赔额，但很可能要低得多。

**保险商的机遇**

接二连三发生的网络攻击对于保险商而言可能福祸参半。一方面意味着他们的理赔会增加，但另一方面也凸显出购买保险的重要性，从而为保费涨价提供了理由。

咨询公司罗兵咸永道近来的研究显示，随着越来越多的企业意识到保险的重要性，保险商也采取行动以满足投保需求，未来五年网络保险市场的规模很可能会增加两倍至75亿美元左右。

但保险商所承保的风险难以预料，对此他们也保持警惕。

“我们拒绝了客户，”保险巨头美国国际集团(AIG.N)(AIG)的职业责任险业务全球主管Tracie Grella表示。

AIG对网络攻击提供最多7,500万美元的保单，但只面向全球性大银行，这些公司最善于应对网络安全问题，能降低网络风险。

另一家保险公司Ace GroupACE.N最近开始提供最高1亿美元赔偿的保险服务，但首先要严格评估潜在客户的网络安全措施和流程。

巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(BRKa.N)本月也通过旗下的专业保险部门推出了首个网络安全保险。“我们会对客户非常挑剔，”该公司的一位高管Danielle Librizzi表示。

**保费上调**

Target和家得宝拒绝置评保险商是否上调保费而降低了保险范围。此前这两家公司都遭黑客攻击，使数百万客户的信用卡信息面临风险。

Target在一份文件中称，对于2013年攻击事件相关的2.64亿美元成本，预计保险公司只赔偿9,000万美元。家得宝称，2014年攻击事件产生的2.32亿美元成本，预计仅获得1亿美元赔偿。

“许多保险公司都吃了亏，这回他们的条件更加苛刻，处罚更加严厉，”电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)的攻击反应团队的一名经理表示。

通过经纪商购买多家公司的保险，客户或许能获得超过1亿美元的赔偿。即便如此，一些公司还是警告不能获得足够的保险。

索尼影视娱乐(SPE)去年遭到攻击后，母公司索尼(6758.T)表示，如果再度遭受攻击，财务状况可能受影响，因为现有的保险“可能不会理赔所有费用及损失。”

索尼发言人Mack Araki表示，SPE遭到攻击的一大部分支出，预计可以获得保险公司理赔。他不愿进一步说明，也不愿透露保险公司是否调高保险费或降低相关保险额度上限。

**提供建议**

打算购买网路安全保险的零售商，正面临加强支付系统安全性的压力。

保险经纪商Lockton Companies的合伙人之一Ben Beeson指出，保险公司希望业者安装更先进的付款卡片交易安全技术，规格超出信用卡公司的要求。

“现在没有这样做的零售商，以后会很难买到保险，”Beeson称。

但这些承保的严苛条件，日后可能衍生出网路安全问题的下一章：法律纠纷。

“现在我们在承保过程中所见到的种种限制和规定，两三年后将变成权益纠纷，”法律事务所Lowenstein Sandler合伙人Lynda Bennett指出。“我们绝对预期会有更多官司诉讼。”(完)