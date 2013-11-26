美国初创网络企业数据亮丽 但“仅供参考”

路透旧金山11月26日 -有越来越多的社群网络及行动网络服务料将成为下一个Facebook(FB.O)，从他们提供的数据而言是如此。

网路创业企业有许多令人眼睛为之一亮的数据，据此说明他们的受欢迎程度已经取得媒体及投资人的注意。这些业者自吹自擂所有事情，从一路暴增的网页浏览数量、用户登记数量、数码快照分享数量等等，作为其业务成功的指标。

但和用于衡量更为成熟公司的财务数据不同的是，这些时下流行的“虚幻指标”(vanitymertrics)大多是由公司自行提出，且往往相当模糊，从而与定义有所出入。由于振翅高飞的草创企业估值已经来到令人瞠目结舌水准，部份人士回想起过往沉溺于“浏览数据”、或者是网站访客数量粗估数据的景况，这有如1990年代尾声网路泡沫高峰的景况，其后也迅速证明这些指标用于评定估值非常不切实际。

Bessemer Venture Partners合伙人DavidCowan在接受电话访问时表示，“我不会因为披萨店里面电话响个不停，就把披萨店给买下来。首先，我必须先了解是谁打的电话，他打电话的原因，发话的地点，以及我们是否真能卖出披萨。”

他说，“对于这些业者选择哪些数据来评定公司价值，人们必须格外小心。”

这个议题在上周成为焦点，当时火热的行动快照/影音(snap)分享业者Snapchat公布用户在该公司应用程序上每日分享的快照数量高达4亿张，而当时也有许多报导指称该公司已经回拒了Facebook的30亿美元收购报价。

30亿元的报价让许多人感到震惊，因为Snapchat还没有任何营收。Snapchat的服务内容是让智能用户手机能够在传送照片货影音档案完成后自动删除内容。部份人士也质疑该公司所谓的4亿张快照实际所指为何，以及他们如何和Facebook上面分享的照片数量作比较。

若Snapchat用户发送同一张快照给10个人，Snapchat是把它算成传送1张呢、还是传送10张？这是上周BuzzFeed网站一篇文章提出的问题，各界也广泛加以讨论。

一名Snapchat代表透过电子邮件向路透表示，4亿张的快照包括照片及影音档案，但并未进一步厘清。该公司上周在Twitter网页上指出，有88%的快照是传送给单一收件人。

矽谷企业家JoeBeninato表示，许多公司自行提报的用户数据属于“黑箱作业”；Beninato曾经创办并出售多家网路公司。

但他指出，不论内容为何，4亿这个数字不论用来形容什么东西都非常可观，当然也是公司已经达到某种程度成功的迹象之一。但他称单一指标无法描绘出全貌，甚至可能掩盖问题，例如客户离去比例等等。

剪贴簿形式的社交网站Pinterest，在最新一轮融资中，估值达到38亿美元，这家公司现在才刚开始尝试把经营成果转化为真金白银。Pinterest并未公布网站的使用总人数，但日前表示，一天有150万笔旅游相关的内容分享。Pinterest并未公开提供使用者总人数或使用活动的任何数据，但根据网路计量公司comScore资料，Pinterest名列美国前50大最多人浏览的网站。

最受质疑的一些统计指标包括：一家网站公司的注册用户数量(这个数字不会考虑重覆注册及休眠帐户)、讯息服务的讯息数量(这些讯息可能由一小撮用户发出，也可能由众多用户发出)、行动应用程序的安装数量(这个数字包括一些不喜欢某个服务并停止使用的客户)。

即使是一些历史悠久的网路流量指标，像是网页点阅量及不重复到访人数，各自解读的空间也出人意料地大，全看不同的统计方法及标准。

以每月至少使用某个网路服务一次为定义的“活跃”用户人数，有可能包含来自自动化软体假装是真人用户的使用，因而推高网站的网页点阅量，另外一个做法则是在社交网络散布付费广告连结。

**看穿数据美化技巧**

对于网路及行动服务的新创企业而言，在用户数量及用户使用时间上展现强劲成长，是吸引媒体报导、招揽人才及取得融资的重要关键。

“我参加过的很多会议上，许多人会讨论要对媒体发布哪些讯息才能得到最大效果，就是听起来不错，但是又不会让对手得知太多讯息，”作家Eric Ries指出。他曾撰写“精实创业”(The Lean Startup)一书，并曾在多家网路公司工作。

一名为网路公司提供谘询的公关公司主管指出，选择适当的统计指标加以公布，最近成了网路新创企业的关键决策。

“他们有很大的压力要谈这些数据，”他指出。“许多公司正在竭尽所能要让外界了解他们的业务潜力。”

所谓好的指标，是公司有信心这个指标能够稳健成长，而且持续成为产品未来受欢迎程度的最直接相关缩影。但他指出，有些公司“变成在设法让数字看起来很大，但实际上并没有那么大，简直像是变装比赛。”

创业投资者一年要评估的草创企业数量往往多达数百家，而他们声称知道要如何从这些表面指标了解到一家公司运营状况的办法。

创业投资者观察每日、每周及每月用户数量，藉以粗略一家公司的重复造访用户数量。他们将那些难以为继的作法所带来的成长排除在外，例如网路服务业者会侵入用户联络名单，藉以传送垃圾讯息；创业投资者也会试图判断一个网路服务的传播速度，判断指标为用户朋友加入该服务的数字。

但由于近期私人公司投资招揽的长期禁令遭到解除，再加上提议中的“群众融资”(crowdfunding)规定将允许一般投资人押注草创企业，一些消费权益律师因而担心不够老练的投资人可能会轻易遭到误导。

“这是十分选择性公布、且经过严重美化的事实，”美国消费者联合会主管投资人保护的BarbaraRoper表示，她所指的是各家公司所提出的用户指标。“没有标准的指标，根本无从比较。”

就连经验老到的投资人也可能犯错。社群网路影音应用程序Viddy在2012年筹得3,000万美元，投资人争相抢购这家一度每天新增百万用户的公司。

“该公司的用户成长图不像是缓步成长，而是直线攀升，”一名不愿具名的Viddy投资人透过电话表示，他不愿具名是因未获授权讨论这个状况。

他说，当时许多人没有意识到的是，Viddy的飞快成涨只是因为其是利用Facebook新的发行功能推出的第一个影音应用程序，产品本身并无特别之处。当Facebook突然收紧这个发行管道，Viddy的成长动能就戛然而止。

**考验选股能力**

Bessemer的Cowan指出，部份指标的确有其价值，他举该公司六年前投资于专业人士社群网站LinkedIn CorpLNKD.N为例。

他表示，许多LinkedIn用户邀请其朋友加入该服务的事实，以及LinkedIn用户专页在谷歌(GOOG.O)搜寻结果中名列前矛，意味着这项服务真正地拓展开来。

LinkedIn在2007年就开始产生营收，而Cowan称其实际成长潜力则是蕴含在其非财务面的多项指标。(完)

(编译 张明钧/蔡美珍；审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。