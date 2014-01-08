雅虎CEO在美国电子展上推系列新品

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透拉斯维加斯/旧金山1月7日（记者 Gerry Shih/Alexei Oreskovic） -雅虎(YHOO.O)首席执行官梅耶尔在消费电子展（CES）上推出一系列新产品，其中包括针对谷歌(GOOG.O)的智能手机搜索技术的竞争产品。
梅耶尔2012年夏季接掌雅虎，通过产品革新、并购和重新专注媒体内容积极重振公司业务。
梅耶尔指出，去年秋天，雅虎每个月的移动用户数量首次突破4亿，高于该公司10月宣布的3.9亿。
梅耶尔周二在拉斯维加斯CES展会上发表主旨演讲，宣布收购智能手机应用提供商Aviate。
“想像一下，如果你的手机能在正确的时间提供正确的体验，而不是必须去搜索。当你进入车内，手机能给出音乐和地图应用的建议；当你到健身房，手机能提供健身应用的建议，那会怎么样？”梅耶尔说道。
梅耶尔称，这种技术将于今年推出。该技术类似谷歌2012年推出的Google Now。
雅虎周二还推出了专注于技术和食品的新“电子杂志”，以及一个提供当日新闻摘要的移动应用。雅虎还称，正在改进广告业务，让购买广告和定位于不同的雅虎用户变得更加容易。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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