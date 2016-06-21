美股小幅收高 叶伦对经济感到乐观且英国退欧忧虑缓和

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月21日 - 美国股市周二小幅收高，科技股领涨，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦对经济持乐观态度，淡化经济陷入衰退的风险，而市场对即将进行的英国公投的忧虑也减弱。
不过，美联储主席叶伦警告称，周四英国公投决定是否留在欧盟和美国就业增长放缓，对经济前景构成风险。
英镑兑美元稍早迫近1.48美元，触及近六个月高位，因市场继续消化英国留欧阵营支持率上升。
“英国即将进行的公投是市场最大焦点。市场人气跟随英国公投民调而动，目前英国 '留欧' 阵营支持率上升，支撑股市，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。
道琼工业指数.DJI上扬24.86点，或0.14%，至17,829.73点；标准普尔500指数.SPX涨5.65点，或0.27%，至2,088.90点；纳斯达克指数.IXIC上扬6.55点，或0.14%，至4,843.76点。
微软(MSFT.O)领涨标普500指数，该股劲升2.2%，其次是苹果(AAPL.O)，上升0.8%。
美联储在其半年度货币政策报告中警告称，美股市值远高于过去30年的中值，这是多年来措辞最重的评价。
“他们使用的模型可能长期而言是有用的，但短期来看没什么用，”Meckler表示，他指出投资人从公债收益率中得到的回报很低，现金回报几乎为零，部分拜美联储政策所赐。
“他们推高了(股票)资产价格，然后说‘喏，价格高了’。”
根据汤森路透Datastream，标普500指数基于未来盈利预期的市盈率为大约16.5倍，高于14.6倍的30年中值。
能源股.SPNY领涨标普500指数，上升1.1%，尽管油价下跌。
航空公司运营商United Continental(UAL.N)劲涨3.4%，报44.86美元，此前公司公布到2018年每年增加额外31亿美元营业利润的计划。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.30:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.35:1。
标普500指数成份股有28只触及52周新高，三只成份股触及新低；有47只纳斯达克指数成份股触及52周新高，57只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，过去20日的平均日成交量68.3亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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