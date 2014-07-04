《SAFT专栏》就业数据虽亮眼 但叶伦观点未受动摇

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透7月3日 （撰稿 James Saft 编译 白云/徐文焰） - 有关美国就业形势的好消息，对风险资产投资者而言更是好上加好的喜讯，因为它几乎没有令市场偏离叶伦认定的最佳状态。

美国6月非农就业岗位猛增28.8万个，连续第五个月高于20万的关口，为1990年底末以来首次。失业率降至6.1%，创2008年9月雷曼兄弟破产引爆金融危机以来的最低位。

我所说的叶伦心中的市场最佳状态，是指风险资产有正当充分的理由上涨，因为美联储承诺放宽货币环境的同时，美国经济状况又谈不上很差。

今日公布的数据虽然从创造就业角度看算得上强劲，但薪资增长还是那么乏力。实际上，薪资年增幅只有2%，比整体通胀率2.1%要低。这样的数据可没法迫使美联储开始动手升息。

这背后的原因可用叶伦的观点来解释，即经济中存在一个失业影子军团，他们甚至都没有在主动找工作，但随着形势改善，这些人会慢慢回归劳动力。这些潜在求职者导致薪资增长受到抑制，也说明6.1%的失业率表面看要比实际情况好很多。

结果会是美联储将维持政策不变，直到他们开始看到薪资数据改善为止。如果叶伦是对的，恐怕要等上一段时间才会看到情况改善。

对风险资产来说，这是个好消息。美联储将维持政策不变，虽然潜在增长区间的底部水平很低，但美国经济看起来已站稳了脚跟。对于那些有证券上市的企业来说，融资依然很容易，条件往往还宽松得出奇。这种情况下，许多投资者依然会为了追求更高回报，不惜去冒更大风险。

同样，如果你有家自己的公司，并且能够提高营收增长，就不会受到薪资迅速增长的困扰。对于新兴市场来说，这也是它们做梦都想要的数据。数据虽然相当强劲，但还不足以拉响需求警报，也没有强劲到让人预期融资条件将会在短期内收紧。

**宏观审慎政策承诺**

因此非农就业报告呈现的是情势没有太大变化。要我说的话，过去24小时对市场真正重要的消息，实际上是叶伦周三在国际货币基金组织(IMF)发表的讲话。她在演讲中强烈抨击了利用货币政策来戳破泡沫的构想。

她说，“目前我认为货币政策没有必要为了应对金融稳定疑虑，而偏离维持物价稳定和保证最大程度就业的首要任务。”

与她看法相左的构想是，实质上为监管及对金融机构施压的宏观审慎政策，可以更为有效地用于压制可能逐渐蓄积的过度发展情势。

尽管叶伦也承认，有一些证据表明投资者在追逐高收益，但她绝不想让外界认为这一现象令人忧心忡忡。

考虑到监管机构在过去20年中的重要关头未能有效运用宏观审慎政策，这种政策立场从长期而言会引发疑虑，但应可以鼓舞那些希望进行风险投资的人士。

那么，有什么可以改变这一切呢？

多家投资银行已经把预期美联储收紧政策的时间点预测提前，但并不认为联储会很快在言语中给出暗示，要等到有更明确的证据说明，就业增加的确推动薪资增长快于通胀。

所以就是这样了：美联储把重点放在充分就业方面，对于物价稳定情况感到满意，且无意压制风险投资，而这一切都在表现迟滞但仍在缓慢增长的经济中运行着。这是一个金融市场持续大涨的处方。(完)

(编译 白云/徐文焰；审校 张明钧)

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