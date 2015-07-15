焦点：叶伦国会证词称美国经济处于正轨 预计今年稍后升息

路透华盛顿7月15日 - 美联储主席叶伦周三称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是适宜的，”叶伦在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，证实了认为美联储在维持近零利率长达逾六年后准备逐步升息的观点。

劳力市场“还没有实现就业最大化，”她说。“希腊局势依然艰难。中国在继续应对高负债、楼市疲软和金融环境动荡带来的诸多挑战。”

不过，“展望未来，美国就业市场乃至整体经济进一步改善的前景依然向好。”

在她向众议院金融服务委员会递交书面声明之后，还将于周三早间稍后举行听证会。该声明基本与她近期的公开言论一致，也与最近美联储政策委员会公布的政策声明一致。

但她的声明中确实包括了明确扞卫美联储“透明和责任”的内容。

众议院金融服务委员会的委员可能会向她提出相关问题。众议院议员在叶伦2月份上一次作证词陈述时对美联储持批评态度。在此期间的几个月里，一些议员表达了不满，他们认为美联储没有公布国会要求的全部材料。这是对美联储2012年涉嫌向一家经济顾问公司泄露信息的调查的一部分。

叶伦表示，美联储确曾拒绝上交资料，这是因为司法部在另外就此进行调查 。

与叶伦证词陈述一起呈递给金融服务委员会的还有一份来自美联储的，有关经济和金融市场状况的更详细报告。

这份报告包括在全球经济趋疲的背景下美国经济坚持走自己的路将会遇到什么问题的更多细节。该报告称，美联储的政策料将与欧洲、日本和其他央行背道而驰开始升息，这种政策的分化已推高了美元汇率，并拉低了美国出口和经济增长，使得美联储政策前景的确定性降低。(完)

(编译 白云/王颖; 审校 王洋/王颖)

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