焦点：美联储主席叶伦认为美股估值偏高 可能带来潜在风险

5月6日，美联储主席叶伦和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在IMF于华盛顿召开的“金融与社会”会议上的交谈。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿5月6日 - 美国联邦储备委员会会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，股票估值偏高可能带来潜在风险，不过美国金融系统的稳定性风险仍总体受控。

“我想强调的是，目前股市的估值水平整体很高，”叶伦称。“这里可能存在风险。”

叶伦对股市高涨的看法回答了国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德提出的问题。两人都参加了“金融与社会”会议的开幕式。

“我们也看到高收益债券的利差下降，这看起来无疑体现出投资者追逐高收益的行为，”叶伦指出。

叶伦指出，另一个可能的风险是长期利率偏低，随着美联储货币政策正常化，利率可能大涨，从而扰乱整个金融体系。

“当美联储决定可以开始升息时，期限溢价可能上扬，我们或会看到长期利率大幅跳涨。因此我们正在尽可能明确地沟通货币政策，这样就不会让市场感到意外，”她说。

叶伦说她不认为目前泡沫正在滋生，称金融稳定性面临的风险“温和，并不是很高”。

叶伦与拉加德发表了观点类似的讲话，强调有必要继续控制银行业的风险，之后与拉加德进行了问答交流。

叶伦还指出，有人担心若某些资产管理机构遭遇赎回潮，则可能面临流动性问题。

**银行家行为**

叶伦在讲话中提到了银行系统对社会和经济的贡献。

但她马上把话锋转到扭曲的奖励制度及整体金融行业控制力度疲弱上，正是这种问题为2008年金融危机埋下隐患。

“整个金融体系参与人士对扭曲的奖励制度的反应，创造出滋生危机的环境，”叶伦说。

拉加德也对银行家的行为持批判看法，并称需要做出改变。

“目前需要的是引导银行家即使在没人监管的情况下，也要正确行事的文化，”拉加德准备的演讲稿显示。

拉加德指出，有更多女性领袖出现将帮助改善金融系统的治理情况。这一观点在参与活动的听众和发言者中间引起了共鸣；发言者当中就有一些全球知名的金融业女高管。

拉加德还表示，银行业薪资激励举措需要进行调整，不能造成鼓励过度冒险的效果。

叶伦称在危机之前，监管机构过于关注个体公司，对整体金融体系的重视不够。

她说，包括美联储的决策者“仍留意那些需要进一步采取措施、或者迄今为止的举措需要进行调整的领域”。

当拉加德问及影子银行问题时，叶伦表示这一领域受到美联储的密切关注，需要“实施适当监管”。

叶伦并未就货币政策发表评论。(完)

(编译 徐文焰/李爽/杜明霞；审校 王丽鑫/徐文焰/龚芳/李婷仪)

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