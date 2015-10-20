美汇率报告呼吁人民币进一步升值

美国周一呼吁中国允许人民币进一步升值，称这对支持中国经济再平衡来说至关重要。美国财政部半年度主要贸易伙伴经济和汇率政策报告还指出，人民币仍低于“适当的中期估值”。该措辞与4月报告有所不同，当时美国称人民币汇率被严重低估。路透